Pluszeichen in Zürich: So performt der SMI aktuell

Der SMI performt am Montag positiv.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent fester bei 11 097,70 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,253 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,081 Prozent leichter bei 11 062,85 Punkten, nach 11 071,77 Punkten am Vortag.

Bei 11 105,82 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 048,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 555,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, lag der SMI noch bei 10 972,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, erreichte der SMI einen Stand von 11 068,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 36,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,68 Prozent auf 266,40 CHF), Alcon (+ 1,08 Prozent auf 63,78 CHF), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 116,75 CHF) und Logitech (+ 0,74 Prozent auf 78,76 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-1,58 Prozent auf 324,00 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 447,00 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 98,83 CHF), Sonova (-0,43 Prozent auf 255,90 CHF) und Swiss Re (-0,02 Prozent auf 98,86 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 136 338 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 271,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,98 erwartet. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,15 Prozent.

