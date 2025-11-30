NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
30.11.2025 23:00:00
Prediction: Here's Where Nvidia Is Headed in 2026
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the best stocks to own in 2023, 2024, and 2025. It has outperformed the market each year, and now that we're on the doorstep of 2026, investors are wondering if it can do so again. But next year could be more challenging, as many investors are starting to fear that AI stocks are in a bubble.Where is Nvidia heading in 2026? In one sense, it's hard to guess, but the stock's performance may be out of its hands.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
29.11.25
|AI Act wackelt: Auswirkungen auf NVIDIA und den US-Halbleitermarkt (finanzen.at)
|
29.11.25
|NuScale-Aktie rückt in den Blick - Alternative zum KI-Platzhirsch NVIDIA? (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|152,40
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.