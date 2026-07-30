Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
30.07.2026 13:06:00
Prediction: Netflix Stock Won't Double by 2031
Netflix (NASDAQ: NFLX) has paused investor gains. Since reaching an all-time high of $133.91 on June 30, 2025, shares have tanked. They currently trade 45% off that peak (as of July 28).It's easy for investors to become more pessimistic about this business, which is no longer operating in an easy industry backdrop. Therefore, I don't believe this top streaming stock will rise 15% per year to double by 2031. Here's why.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
09:30
|dailyAktien: Netflix – Übergeordnet bärisch (NewsTool)
|
09:30
|dailyAktien: Netflix – Übergeordnet bärisch (NewsTool)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.07.26
|Jim Cramer hält Netflix nach dem Kursrutsch für attraktiv bewertet (finanzen.at)
|
21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
21.07.26