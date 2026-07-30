Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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30.07.2026 13:06:00

Prediction: Netflix Stock Won't Double by 2031

Netflix (NASDAQ: NFLX) has paused investor gains. Since reaching an all-time high of $133.91 on June 30, 2025, shares have tanked. They currently trade 45% off that peak (as of July 28).It's easy for investors to become more pessimistic about this business, which is no longer operating in an easy industry backdrop. Therefore, I don't believe this top streaming stock will rise 15% per year to double by 2031. Here's why.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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