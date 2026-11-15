Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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15.11.2026 15:30:01
Prediction: Visa Stock Hits $500 in 2028
Visa (NYSE:V) is one of those quiet winners that rarely grab news headlines. But this proven compounder has been a winner yet again in 2026. Shares are up approximately 20% since January and sit near all-time highs.
I predict that Visa stock still has room to run, with shares touching $500 by the end of 2028. That's roughly 18% above today's share price, making Visa a steady compounder worth owning if you don't already.
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