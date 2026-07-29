Visa Aktie
|327,00EUR
|4,65EUR
|1,44%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 420,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 372,44
|
Abst. Kursziel*:
12,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 372,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name::
Timothy Chiodo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Visa Inc.
|
18:01
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
17:49
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
17:05
|Visa schlägt Erwartungen und streicht Tausende Stellen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
16:38
|ROUNDUP: Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|326,55
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|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
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