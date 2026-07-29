Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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29.07.2026 13:47:58

Visa Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Visa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor und bezeichnete es als herausragend./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 366,59 		Abst. Kursziel*:
22,75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 366,59 		Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
Analyst Name::
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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