Visa Aktie
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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Visa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor und bezeichnete es als herausragend./la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Overweight
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Unternehmen:
Visa Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 450,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 366,59
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Abst. Kursziel*:
22,75%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 366,59
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Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
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Analyst Name::
Tien-Tsin Huang
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KGV*:
-