FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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