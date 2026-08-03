Visa Aktie
|322,15EUR
|5,15EUR
|1,62%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
$ 420,00
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 366,13
|
Abst. Kursziel*:
14,71%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 366,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Visa Inc.
|
29.07.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Visa schlägt Erwartungen und streicht Tausende Stellen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
29.07.26
|ROUNDUP: Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Visa Inc.
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|321,10
|1,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.