Visa Aktie

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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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29.07.2026 20:05:00

Visa Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Visa von 395 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Daniel Perlin erkennt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Quartal maßgeblich zum Gesamtwachstum im Bereich mit Mehrwertdienstleistungen (VAS) beigetragen hat. Er wies aber zugleich darauf hin, dass das Management das Wachstum auch in der Breite hervorgehoben habe. Dies deute auf ein widerstandsfähiges Konsumentenverhalten in den USA hin./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Inc. Outperform
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 412,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 369,74 		Abst. Kursziel*:
11,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 369,14 		Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name::
Daniel Perlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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