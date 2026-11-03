Visa Aktie
|377,05EUR
|-2,40EUR
|-0,63%
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
Visa Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern seien gut und der Ausblick zuversichtlich ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Insbesondere die grenzüberschreitenden Bezahlvolumina hätten sich gut entwickelt. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung sei ungebrochen, sodass für die kommenden Jahre ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten sei./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 425,51
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 425,51
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Visa Inc.
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|Visa-Aktie fester: Was den Kreditkarten-Gigant trotz Rekordjahr bremst (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|377,05
|-0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:19
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:15
|Philips Neutral
|UBS AG
|12:15
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|12:14
|Zalando Buy
|UBS AG
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12:07
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|12:03
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:02
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets