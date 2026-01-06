Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
06.01.2026 20:00:34
Price Over Earnings Overview: Starbucks
This article Price Over Earnings Overview: Starbucks originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Starbucks Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|11 500,00
|3,51%
|Starbucks Corp.
|74,21
|-3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.