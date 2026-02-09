Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|
09.02.2026 23:17:35
Principal Financial Group Q4 Profit Down
(RTTNews) - Principal Financial Group (PFG) Monday reported fourth-quarter net income of $517.0 million or $2.32 per share, compared to $905.4 million or $3.92 per share last year.
Adjusted net income for the quarter was $489.9 million or $2.20 per share, compared to $353.5 million or $1.53 per share last year.
Adjusted operating earnings for the quarter were $488.0 million or $2.19 per share, compared to $448.1 million or $1.94 per share last year.
