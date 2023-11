Prosus-Aktie verliert: Prosus geht von kräftigem Gewinnanstieg im ersten Halbjahr aus

In den sechs Monaten per Ende September soll der Gewinn je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft laut Mitteilung um 0,42 bis 0,49 US-Dollar steigen. Das wäre ein Plus von 46 beziehungsweise 54 Prozent.

"Dieses Wachstum ist auf die verbesserte Profitabilität unserer konsolidierten E-Commerce-Geschäfte und der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, insbesondere Tencent, sowie auf einen Anstieg unseres Nettozinsergebnisses zurückzuführen", so das Unternehmen.

Prosus wird den Jahresabschluss für den Berichtszeitraum voraussichtlich am 29. November vorlegen.

Die Prosus-Aktie bewegt sich in Amsterdam zeitweise 1,81 Prozent leichter bei 30,105 Euro.

Von Elena Vardon

AMSTERDAM (Dow Jones)