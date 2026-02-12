Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|
12.02.2026 22:24:37
Public Storage Profit Declines In Q4
(RTTNews) - Public Storage (PSA) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $456.979 million, or $2.60 per share. This compares with $564.398 million, or $3.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $1.215 billion from $1.177 billion last year.
Public Storage earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $456.979 Mln. vs. $564.398 Mln. last year. -EPS: $2.60 vs. $3.21 last year. -Revenue: $1.215 Bln vs. $1.177 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!