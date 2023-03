PUMA-Aktie dennoch im Sinkflug: PUMA mit kräftigem Umsatzplus - Vorsichtige Ziele für 2023

Der Krieg in der Ukraine, die Gefahr einer Rezession, die hohe Inflation sowie die steigenden Zinsen führten zu einer schwankenden Nachfrage der Verbraucher sowie der Einzelhändler, teilte PUMA am Mittwoch bei der Vorlage der Jahreszahlen in Herzogenaurach mit. Dazu sitzt die Branche auf hohen Vorratsbeständen, was das Wettbewerbsumfeld verschärft. Daher geht der Lokalrivale von Adidas nach zweistelligen Zuwachsraten im Vorjahr für 2023 lediglich von einem währungsbereinigten Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich aus.

Die negativen Effekte dürften sich auch auf das Ergebnis auswirken: So erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis (Ebit) von 590 bis 670 Millionen Euro, was im schlechtesten Fall einen deutlichen Rückgang bedeuten würde. Analysten haben hier mit 665,6 Millionen Euro gerechnet. Die Rohertragsmarge dürfte dabei von der ersten Jahreshälfte stärker unter Druck stehen. Der neue PUMA-Chef Arne Freundt setzt auf die Märkte in China und den USA. Hier will der Nachfolger des zu Adidas gewechselten Björn Gulden Marktanteile gewinnen. Die Marktbedingungen des in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Geschäfts in China sollen sich dabei wieder normalisieren.

In einer ersten Reaktion nannte die Investmentbank RBC Capital den Umsatzausblick "konservativ" und die Ergebnisprognose "realistisch". Von der Margenperspektive werde 2023 ein Übergangsjahr, notierte Piral Dadhania. PUMA priorisiere weiter Wachstum und Marktanteilsgewinne. Volker Bosse von der Baader Bank nannte die Zahlen für 2022 solide, der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen.

Im vergangenen Jahr steigerte PUMA die Umsätze um knapp ein Viertel auf rund 8,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 19 Prozent. Wachstumstreiber war dabei die amerikanische Region, gefolgt von der europäischen (EMEA). Sinkende Umsätze verbuchte PUMA in der Region Asien/Pazifik, was auf Corona-Restriktionen sowie geopolitischen Spannungen in China zurückzuführen war. Das Ebit nahm um 15 Prozent auf 641 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 354 Millionen, nach 310 Millionen Euro im Vorjahr.

Dabei verzeichnete PUMA im Schlussquartal einen Ergebnisrückgang. Das Unternehmen begründete dies mit Rabatten aufgrund der hohen Vorratsbestände im Handel. Dazu kamen höhere Beschaffungspreise sowie steigende Kosten für die Logistik, wie PUMA erläuterte. Das Ebit sank daher um mehr als ein Drittel auf 40,5 Millionen Euro. Netto verdiente PUMA im Quartal 1,4 Millionen Euro und damit deutlich weniger als die knapp acht Millionen Euro im Vorjahr. Die Erlöse nahmen hingegen um rund ein Viertel auf 2,2 Milliarden Euro zu, währungsbereinigt betrug das Plus rund 21 Prozent. Die Region Asien/Pazifik kam dabei auf ein leichtes Wachstum, wobei die Corona-Restriktionen in China weiter belasteten. Amerika und EMEA verzeichneten weiter zweistellige Wachstumsraten.

Aktionäre sollen für 2022 eine höhere Dividende von 0,82 Euro je Aktie erhalten, zehn Cents mehr als im Vorjahr.

PUMA mit zweistelligem Umsatzrückgang in China auch in 4Q

PUMAS prozentual deutlich zweistelliger Umsatzrückgang in China hat sich im vierten Quartal fortgesetzt und im Vergleich zum dritten Quartal wieder beschleunigt. Einer Pressepräsentation zufolge betrug er währungsbereinigt 39,1 Prozent. Im Gesamtjahr ergab sich damit ein Rückgang von währungsbereinigt 36,3 Prozent.

Im dritten Quartal hatte sich der Umsatzrückgang in dem wichtigen chinesischen Markt auf 25,6 Prozent belaufen, nach 43,1 Prozent im zweiten und 37,3 Prozent im ersten Quartal.

PUMA leidet seit mehreren Quartalen in China unter einer Mischung aus politischem Konsumentenboykott und coronabedingtem Umsatzrückgang infolge von lokalen Lockdowns. Unter anderem haben davon chinesische Wettbewerber profitiert.

PUMAS neuer CEO Arne Freundt nimmt in seiner Prognose für 2023 eine "Normalisierung der Marktbedingungen" in China und den USA an.

PUMA-CEO will 10% EBIT-Marge "spätestens 2025" erreichen

PUMA strebt weiterhin eine EBIT-Marge von 10 Prozent sowie einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an. Spätestens 2025 sollten diese Ziele erreicht werden, sagte CEO Arne Freundt während der Jahrespressekonferenz. Vor einem Jahr hatte sein Vorgänger Björn Gulden ein Erreichen der EBIT-Marge von 10 Prozent für 2023 in Aussicht gestellt, aber auch gesagt, dass dies unter anderem wegen der schwachen Geschäftsentwicklung in China und unvorhersehbarer Covid-19-Unwägbarkeiten möglicherweise ein Jahr später erreicht werde könnte.

Ursprünglich hatte PUMA 2018 das Ziel ausgegeben, bis spätestens 2022 eine EBIT-Marge von 10 Prozent zu erreichen. Dann kam zunächst die Covid-19-Pandemie, danach der Russland-Ukraine-Krieg mit makroökonomischen Implikationen dazwischen. 2022 verschlechterte sich die Marge auf 7,6 Prozent von 8,2 Prozent im Vorjahr. 2020 betrug sie 4,0 Prozent, im Vor-Pandemie-Jahr 2019 lag sie bei 8,0 Prozent.

So reagiert die PUMA-Aktie

Die Aktien von PUMA haben am Mittwoch nach einem trüben Ausblick um bis zu 4,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit acht Wochen nachgegeben. Dabei rissen sie die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den langfristigen Trend angesehen wird. Zeitweise notieren die Papiere nun auf XETRA noch 3,08 Prozent tiefer bei 58,54 Euro und bildeten damit das Schlusslicht im MDAX.

Dagegen setzten die Anteilsscheine des Wettbewerbers adidas ihre Erholung nach einer weiteren positiven Analystenstudie gebremst fort. Zeitweise gewannen sie 0,2 Prozent auf 142 Euro und bauten damit die Gewinne seit ihrem Siebenwochentief vergangenen Freitag auf rund 5 Prozent aus. Auch auf Jahressicht haben adidas mit plus 11 Prozent die Nase vorn gegenüber PUMA mit plus 3 Prozent. Das Jahr 2022 war für beide mit Kurshalbierungen nicht gut gelaufen.

HSBC-Analystin Aurelie Husson-Dumoutier stufte adidas von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte ihr Kursziel von 145 auf 175 Euro. Nach der jüngsten "Rekordgewinnwarnung" dürfte adidas nun einen ehrgeizigen Weg einschlagen, um Marktanteile zurückzugewinnen, glaubt sie. Zwar könnten die Zahlen in den kommenden eineinhalb Jahren noch trist ausfallen, doch sollte dem neuen Management eine Chance gegeben werden. Die Expertin rechnet mit einem "gesunden langfristigen Wachstum" und überschrieb ihre Studie mit "Das Imperium schlägt zurück".

Der Konkurrent PUMA rechnet nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr mit einem abgeschwächten Wachstum 2023. Zudem erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis (Ebit) von 590 bis 670 Millionen Euro, was im schlechtesten Fall eine klare Verfehlung der durchschnittlichen Analystenschätzung bedeuten würde. Der neue PUMA-Chef Arne Freundt setzt künftig mehr auf die Märkte in China und den USA, wo er Marktanteile gewinnen will. Im vergangenen Jahr hatte PUMA den Umsatz insgesamt um knapp ein Viertel gesteigert, das Ebit legte um 15 Prozent zu.

In einer ersten Reaktion nannte die Investmentbank RBC Capital den Umsatzausblick von PUMA "konservativ" und die Ergebnisprognose "realistisch". Für die Marge werde 2023 ein Übergangsjahr, notierte Analyst Piral Dadhania. PUMA priorisiere weiter Wachstum und Marktanteilsgewinne. Volker Bosse von der Baader Bank nannte die Zahlen für 2022 solide, der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen. Olivia Townsend von der Bank JPMorgan sieht das für 2023 avisierte operative Ergebnis um 6 Prozent unter ihrer Schätzung.

