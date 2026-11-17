Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
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17.11.2026 19:28:01
Radware: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Radware (NASDAQ:RDWR) announced record quarterly revenue of $84.4 million as demand for cloud security expanded. Expanding annual recurring revenue (ARR, the normalized subscription revenue expected over a year) provides stable visibility into long-term cash flows.
Management highlights three insights showing how this product transition strengthens the business model.
Enterprises are migrating to consolidated security suites, driving a higher proportion of recurring subscription revenue. Cloud ARR reached $107 million in the third quarter, representing 41% of total recurring business.
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