Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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20.07.2026 11:15:26
Raiffeisen-CEO will Anlagegeschäft forcieren - das steckt dahinter
Raiffeisen-Schweiz-Chef Gabriel Brenna will das Geschäftsfeld der Bankengruppe ausweiten und bei der Zusammenarbeit mit den Genossenschaften die Zügel in die Hand nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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