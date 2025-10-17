Porsche vz. Aktie

17.10.2025 21:34:39

RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung.

NEW YORK (dpa-AFX)

