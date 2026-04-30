IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
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30.04.2026 12:23:00
Red Hat baut Prototyp für agentisches Betriebssystem
KI-Agenten, die autonom handeln und komplexe Aufgaben lösen, gewinnen an Popularität. Ein angepasstes OS im Container dient als Sandbox.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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