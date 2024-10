RESEARCH/Pernod Ricards Ausblick erscheint nicht erreichbar

Nach Einschätzung von Analysten von Barclays erscheinen die Ziele von Pernod Ricard angesichts des aktuellen Umfelds unerreichbar. Das Umfeld sei durch Herausforderungen in wichtigen Märkten gekennzeichnet, darunter die Schwäche in China, schreiben die Analysten in einer Research Note. Der französische Spirituosenhersteller bestätigte seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024/25, die eine Rückkehr zu Umsatzwachstum und Margenausweitung vorsehen. Das Unternehmen bestätigte auch seine mittelfristige Prognose, das obere Ende seines Zielbereichs von 4 bis 7 Prozent Wachstum des Nettoumsatzes sowie eine Ausweitung der operativen Marge um 50 bis 60 Basispunkte zu erreichen. "Wir halten beides nicht für erreichbar", so die Analysten. Sie merken an, dass das Umfeld in China schwierig bleibe, und erwarten, dass sich die Zölle auf aus der EU importierten Brandy erheblich auf die Performance des Unternehmens in diesem Land auswirken werden. Die Aktien steigen um 1,3 Prozent auf 125,15 Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2024 06:09 ET (10:09 GMT)