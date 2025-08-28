Pernod Ricard Aktie
|102,40EUR
|4,36EUR
|4,45%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
98,86 €
|
Abst. Kursziel*:
11,27%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
102,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,42%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Pernod Ricard S.A.mehr Analysen
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|08.07.25
|Pernod Ricard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|102,90
|4,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:48
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|EVN add
|Baader Bank
|11:33
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|11:32
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:31
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:28
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG