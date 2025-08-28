Pernod Ricard Aktie

102,40EUR 4,36EUR 4,45%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

28.08.2025 13:56:02

Pernod Ricard Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
98,86 € 		Abst. Kursziel*:
11,27%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
102,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,42%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:17 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:56 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
09:49 Pernod Ricard Neutral UBS AG
09:49 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
09:49 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
