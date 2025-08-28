Pernod Ricard Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussagen des Spirituosenherstellers auf der anschließenden Telefonkonferenz seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagvormittag. Das Unternehmen habe zwar überzeugend dargelegt, das Wachstum steigern und die Margen behaupten zu können. Doch obwohl die Erwartungen für 2024/25 übertroffen worden seien, sehe sie weiterhin Druck auf die Gewinntreiber und erwarte eine Senkung der Schätzungen für das neue Geschäftsjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
