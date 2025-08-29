Pernod Ricard Aktie
|97,62EUR
|-2,78EUR
|-2,77%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 138 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vergangene Geschäftsjahr habe gemischte Eindrücke hinterlassen, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine schwache Nachfrage, aber beeindruckende Kostenkontrolle. Der Cashflow sei verbessert worden und es habe Verwässerungen durch Geschäftsteilverkäufe gegeben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
133,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
102,60 €
|
Abst. Kursziel*:
29,63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
97,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,24%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
