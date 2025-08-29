Pernod Ricard Aktie

97,62EUR -2,78EUR -2,77%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 15:32:37

Pernod Ricard Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 138 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vergangene Geschäftsjahr habe gemischte Eindrücke hinterlassen, schrieb Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine schwache Nachfrage, aber beeindruckende Kostenkontrolle. Der Cashflow sei verbessert worden und es habe Verwässerungen durch Geschäftsteilverkäufe gegeben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Outperform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
102,60 € 		Abst. Kursziel*:
29,63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
97,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,24%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Pernod Ricard S.A.