STOXX-Handel STOXX 50 mit Abgaben

Der STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr 0,46 Prozent auf 4 860,34 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,080 Prozent auf 4 879,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 883,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 858,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 886,06 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 713,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 595,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 4 250,95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12,02 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,44 Prozent auf 59,22 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 558,60 EUR), BP (+ 0,42 Prozent auf 4,27 GBP), Siemens (+ 0,13 Prozent auf 236,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,12 Prozent auf 5,93 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Diageo (-3,69 Prozent auf 16,17 GBP), Rolls-Royce (-2,39 Prozent auf 11,42 GBP), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 1 539,50 EUR), National Grid (-1,23 Prozent auf 11,28 GBP) und Nestlé (-1,03 Prozent auf 77,98 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 679 065 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 349,461 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at