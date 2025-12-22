STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert mittags

In Europa ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent leichter bei 4 874,63 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,080 Prozent leichter bei 4 879,09 Punkten in den Handel, nach 4 883,02 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 886,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 872,10 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 713,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 595,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 250,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,35 Prozent zu. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 1,08 Prozent auf 59,01 GBP), Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,75 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 237,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und UniCredit (+ 0,36 Prozent auf 70,41 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Diageo (-2,71 Prozent auf 16,33 GBP), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,80 CHF), National Grid (-1,01 Prozent auf 11,30 GBP), Roche (-0,95 Prozent auf 322,40 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,79 Prozent auf 88,47 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 394 782 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 349,461 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at