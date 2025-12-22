ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
22.12.2025 17:59:06
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt schlussendlich
Am Montag sank der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 4 871,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,080 Prozent auf 4 879,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 883,02 Punkten am Vortag.
Bei 4 886,06 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 858,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 713,52 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 4 595,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 250,95 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 1,59 Prozent auf 59,31 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 560,60 EUR), BP (+ 0,66 Prozent auf 4,28 GBP), Enel (+ 0,38 Prozent auf 8,70 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,38 Prozent auf 58,84 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Diageo (-3,66 Prozent auf 16,17 GBP), Novo Nordisk (-2,10 Prozent auf 303,50 DKK), Rolls-Royce (-1,28 Prozent auf 11,55 GBP), National Grid (-1,18 Prozent auf 11,28 GBP) und Nestlé (-0,96 Prozent auf 78,03 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 807 336 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
