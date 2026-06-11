Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.06.2026 20:45:00
Robotertaxis: Waymo startet Treueprogramm
Alphabet-Tochter Waymo führt ein Treueprogramm namens „Waymo Premier“ ein, das regelmäßigen Nutzern seiner Robotaxis verschiedene Vorteile bietet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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