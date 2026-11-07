Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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07.11.2026 13:07:00
Rocket Lab Just Built a Space Robot
It's been less than six months since space company Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) bought space robotics start-up Motiv Space Systems. The acquisition is already paying off for Rocket Lab.
On Friday, Rocket Lab announced that Motiv -- now known as Rocket Lab Robotics -- will debut its new autonomous robotic arm on a NASA Fly Foundational Robots (FFR) technology demonstration mission in late 2027. Flying aboard a spacecraft in low earth orbit, the robot arm will move across a spacecraft in zero gravity and install a component, demonstrating its ability to manipulate objects and perform repairs and upgrades in space.
A successful demonstration, says Rocket Lab, will open the door to "follow-on missions, from building orbital infrastructure to supporting deep-space exploration." It may also open the gate to a new revenue stream for Rocket Lab.
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