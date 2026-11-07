Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.11.2026 13:07:00

Rocket Lab Just Built a Space Robot

It's been less than six months since space company Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) bought space robotics start-up Motiv Space Systems. The acquisition is already paying off for Rocket Lab.

On Friday, Rocket Lab announced that Motiv -- now known as Rocket Lab Robotics -- will debut its new autonomous robotic arm on a NASA Fly Foundational Robots (FFR) technology demonstration mission in late 2027. Flying aboard a spacecraft in low earth orbit, the robot arm will move across a spacecraft in zero gravity and install a component, demonstrating its ability to manipulate objects and perform repairs and upgrades in space.

A successful demonstration, says Rocket Lab, will open the door to "follow-on missions, from building orbital infrastructure to supporting deep-space exploration." It may also open the gate to a new revenue stream for Rocket Lab.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rocket Lab Corporation Registered Shs 47,35 14,51% Rocket Lab Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen