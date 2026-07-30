Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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30.07.2026 02:05:00
Rocket Lab Stock Keeps Dropping. Here's Exactly When I'd Buy The Dip.
Just when it looks like the sell-off can't get any worse, it gets worse. Shares of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) are now down more than 50% from their late-May peak, recently reaching a new multi-week low.Experienced investors know the sell-off will end sooner or later, making this pullback a buying opportunity. The question is, when should they dive in? I'd suggest right now.That's admittedly easier said than done, given the persistence of this pullback.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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