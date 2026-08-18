Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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18.08.2026 23:30:00
Rocket Lab Wins One of Its Biggest Contracts Ever
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) just keeps on stacking up wins -- and this time, literally so.On Aug. 4, the space company announced the U.S. Space Force awarded it a $397 million contract -- one of the company's biggest wins ever -- to supply stackable "Flatellites" for the Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SB-AMTI) program. Image source: Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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