Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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27.08.2026 11:00:13

Romande Energie's tariffs to fall by 6% with unwavering commitment to the energy transition

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Romande Energie's tariffs to fall by 6% with unwavering commitment to the energy transition

27.08.2026 / 11:00 CET/CEST

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Press release (PDF)

Contact for media representatives    
Michèle Cassani    
Spokesperson    
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67    
Email: michele.cassani@romande-energie.ch  

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2389700

 
End of News EQS News Service

2389700  27.08.2026 CET/CEST

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