Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|
27.08.2026 11:00:13
Romande Energie's tariffs to fall by 6% with unwavering commitment to the energy transition
|
Romande Energie SA
/ Key word(s): Miscellaneous
Dear Sir or Madam
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2389700
|End of News
|EQS News Service
|
2389700 27.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
|
27.08.26
|Romande Energie's tariffs to fall by 6% with unwavering commitment to the energy transition (EQS Group)
|
25.08.26
|SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.08.26
|SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
04.08.26
|SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Romande Energie S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|52,60
|3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.