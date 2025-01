ROUNDUP 2: Visa mit Gewinnplus - Aktie nach anfänglicher Rekordjagd tiefer

(neu : Schlusskurse)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Ein hervorragendes Weihnachtsgeschäft hat dem weltgrößten Zahlungsdienstleister Visa höhere Gewinne und kräftiges Wachstum beschert. Dabei übertraf Visa die Erwartungen der Experten. Der Konkurrent von American Express und MasterCard rechnet zudem im laufenden Jahr mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Gewinn.

Die zuletzt ohnehin stark gestiegene Visa-Aktie gewann am Freitag zunächst etwas mehr als zwei Prozent und setzte damit ihre Rekordjagd fort. Am Ende musste sie der im Handelsverlauf immer mehr eingetrübten Gesamtstimmung Tribut zollen und ging 0,4 Prozent tiefer ins Wochenende. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier um gut 8 Prozent zugelegt, nachdem es bereits 2024 um mehr als ein Fünftel nach oben geklettert war. In den vergangenen zehn Jahren zog der Börsenwert um rund 450 Prozent auf zuletzt fast 700 Milliarden Dollar zu. Visa zählt damit zu den wertvollsten US-Unternehmen.

Der Gewinn des Konzerns aus San Francisco stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 um fünf Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar (rund 4,9 Mrd Euro), wie das im Dow Jones notierte Unternehmen am Donnerstagabend in San Francisco mitteilte. Der Umsatz legte um zehn Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar zu.

Die Ergebnisse von Visa enthielten nur wenige Überraschungen, notierte Tien-tsin Huang, Analyst bei JPMorgan. In den meisten Regionen gebe es verbesserte Volumentrends, auch beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Er rechnet damit, dass die Trends bis ins neu angelaufene Jahr angehalten haben. Allerdings verwies der Experte auch auf Äußerungen des Visa-Managements, das nicht davon ausgeht, dass diese Volumenstärke auch das ganze Jahr über anhält. Die Annahmen für das zweite Halbjahr ließ die Visa-Chefetage seiner Einschätzung nach daher vorsichtshalber unverändert./so/lew/jsl/he