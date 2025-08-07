DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
07.08.2025 12:03:38
ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Konzernchef Sebastian Schulte sieht den SDAX-Konzern dank der anziehenden Bestellungen, strategischer Zukäufe, neuer Motoren und einer steigenden Nachfrage rund um die Aufrüstung in Deutschland und Europa auch weiter auf gutem Weg. Das eingeleitete Sparprogramm zeige bereits Wirkung, hieß es am Donnerstag von den Kölnern. Die Anleger ließen die in diesem Jahr bereits stark gelaufene Aktie weiter kräftig steigen.
Das Papier legte gegen Mittag um 13 Prozent auf 8,52 Euro zu und erreichte ein Hoch seit sechs Jahren. In diesem Jahr hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege über der Markterwartung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Marktumfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum ersten Quartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert.
Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 518 Millionen Euro nach oben. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu.
Die Anlegerfantasie beim Motorenhersteller kommt vor allem von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben in den Nato-Ländern. Deutz hat hier eine eigene Geschäftseinheit gegründet, Produkte des Konzerns kommen etwa in Panzern und sonstigen Militärfahrzeugen zum Einsatz, auch in der Energieversorgung von Flugabwehrsystemen werden Deutz-Aggregate genutzt. Unter anderem kooperieren die Kölner mit dem Panzer-Getriebehersteller RENK.
Deutz stellt unter anderem Diesel-, Gas-, Benzin-, Wasserstoff- und Elektromotoren her. Das Unternehmen hat Kunden bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie im Nutzfahrzeugbereich. Daher sorgen auch die geplanten Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur in Deutschland für Kursfantasie; sowie die vagen Hoffnungen auf ein mögliches Ende der Kämpfe in der Ukraine, nachdem der Kreml ein bevorstehendes Treffen des russischen Staatschefs Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt hatte./men/mis/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AGmehr Nachrichten
|
12:03
|ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch (dpa-AFX)
|
11:12
|AKTIE IM FOKUS: Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: DEUTZ legt Halbjahreszahlen vor: Deutliches Umsatzwachstum und starker Auftragseingang trotz herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: DEUTZ presents results for first half of 2025: significant revenue growth and high level of new orders despite challenging market environment (EQS Group)
|
25.07.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.07.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu DEUTZ AGmehr Analysen
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.04.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.04.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.04.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17.11.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|8,59
|14,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX legt deutlich zu -- DAX überspringt 24.000-Punkte erneut -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legt ebenfalls deutlicher zu. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag freundlich zu.