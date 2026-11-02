Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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02.11.2026 06:00:10
S&P 500’s perfect midterm record faces a test in 2026
Wall Street’s blue-chip index has risen in the six months following every midterm Congressional election since 1950Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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