Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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29.10.2026 18:16:44
Salesforce vs. Synopsys: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As artificial intelligence reshapes the enterprise landscape, choosing between a software giant and a silicon design leader is a pivotal decision. Is Salesforce (NYSE:CRM) or Synopsys (NASDAQ:SNPS) the better buy for your portfolio?
Salesforce specializes in cloud-based software that manages customer relationships, while Synopsys provides the essential tools used to design the complex chips powering modern hardware. Both businesses are prominent names in the tech sector, offering unique ways to play the ongoing digital transformation of global enterprises.
Salesforce provides cloud-based software solutions that help organizations manage their relationships with customers across various departments. The company integrates its tools into a single platform that handles sales, service, marketing, and commerce among tech stocks. It serves a wide range of industries, including financial services and healthcare, reaching its global customer base through direct sales and a large partner ecosystem.
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Nachrichten zu Salesforce
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|205,00
|0,17%
|Synopsys Inc.
|418,00
|-3,02%
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