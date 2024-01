Sancho-Wechsel zum BVB verzögert sich weiterhin

MARBELLA (dpa-AFX) - Der angestrebte Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) zieht sich immer noch hin. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll ein geplanter Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella am Freitag annulliert worden sein. In Marbella sei für eine medizinische Untersuchung in einer Privatklinik alles vorbereitet. Eine offizielle Bestätigung des Clubs steht allerdings weiterhin aus.

Sancho, der 2021 für 85 Millionen vom BVB zu Manchester United gewechselt war, soll nach Medienberichten einen Leihvertrag bis zum Saisonende in Dortmund erhalten. Das finanzielle Volumen des Transfers soll bei etwa 5 Millionen Euro liegen und keine Kaufoption beinhalten. Sanchos Vertrag in England läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Von 2017 bis 2021 stand der englische Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag./ri/DP/mis