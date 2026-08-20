ScanSource Inc. Q4 Profit Climbs

(RTTNews) - ScanSource Inc. (SCSC) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $25.62 million, or $1.24 per share. This compares with $20.09 million, or $0.88 per share, last year.

Excluding items, ScanSource Inc. reported adjusted earnings of $30.28 million or $1.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.2% to $953.11 million from $812.89 million last year.

ScanSource Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $25.62 Mln. vs. $20.09 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $0.88 last year. -Revenue: $953.11 Mln vs. $812.89 Mln last year.