Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,33 Prozent schwächer bei 4 683,43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,104 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 4 746,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 746,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 673,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 746,46 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 480,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 232,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 241,36 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 3,78 Prozent zu Buche. Bei 4 746,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 411,50 EUR), BASF (+ 1,14 Prozent auf 45,33 EUR), UniCredit (+ 0,80 Prozent auf 29,46 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 14,49 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,33 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,92 Prozent auf 32,24 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 162,26 EUR), adidas (-2,26 Prozent auf 170,30 EUR), Ferrari (-2,16 Prozent auf 354,30 EUR) und Siemens (-1,38 Prozent auf 162,86 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 917 334 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 402,834 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,04 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

