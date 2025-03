Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der Euro STOXX 50 gab im STOXX-Handel letztendlich um 1,00 Prozent auf 5 452,04 Punkte nach. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,548 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 5 506,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 507,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 431,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 515,38 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,948 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 461,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 862,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, bei 5 000,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,86 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. 4 845,89 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1,63 Prozent auf 7,25 EUR), SAP SE (+ 0,72 Prozent auf 250,15 EUR), Eni (+ 0,24) Prozent auf 14,38 EUR), Allianz (-0,51 Prozent auf 353,70 EUR) und Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 33,34 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,15 Prozent auf 102,80 EUR), BMW (-3,53 Prozent auf 79,86 EUR), Stellantis (-3,06 Prozent auf 11,28 EUR), BASF (-2,80 Prozent auf 50,72 EUR) und Infineon (-2,76 Prozent auf 34,21 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 803 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,496 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at