Schwache Performance in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone

Letztendlich stand im LSE-Handel ein Minus von 0,42 Prozent auf 7 651,76 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 683,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 683,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 647,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 683,96 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,492 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 554,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 628,21 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 694,49 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit The Berkeley Group (+ 2,34 Prozent auf 48,98 GBP), Intertek (+ 2,24 Prozent auf 42,90 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,73 Prozent auf 71,86 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,61 Prozent auf 1,48 GBP) und Burberry (+ 1,59 Prozent auf 14,03 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen J Sainsbury (-6,34 Prozent auf 2,87 GBP), Admiral Group (-5,62 Prozent auf 25,69 GBP), Flutter Entertainment (-5,03 Prozent auf 148,40 EUR), BT Group (-3,64 Prozent auf 1,17 GBP) und Ocado Group (-3,14 Prozent auf 6,86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 715 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,941 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at