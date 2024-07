Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start in Rot

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,40 Prozent leichter bei 8 259,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,587 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 292,35 Punkten in den Handel, nach 8 292,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 296,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 257,48 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 164,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 144,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 694,27 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,96 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 19,07 Prozent auf 6,65 GBP), Standard Chartered (+ 4,65 Prozent auf 7,61 GBP), Fresnillo (+ 2,51 Prozent auf 5,86 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,47 Prozent auf 41,94 GBP) und BP (+ 1,89 Prozent auf 4,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-8,09 Prozent auf 23,42 GBP), Sage (-5,92 Prozent auf 10,22 GBP), Ocado Group (-5,62 Prozent auf 4,08 GBP), Croda International (-4,26 Prozent auf 39,29 GBP) und ConvaTec (-3,97 Prozent auf 2,42 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 8 397 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,282 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at