ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag

07.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
07.11.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
