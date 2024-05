Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich

Zum Handelsende herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 085,01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,573 Prozent auf 17 987,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 091,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 135,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 987,70 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,747 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 100,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17 783,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13 291,64 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,32 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 4,34 Prozent auf 117,28 USD), Constellation Energy (+ 3,71 Prozent auf 208,00 USD), Lucid (+ 3,44 Prozent auf 2,71 USD), Amgen (+ 2,33 Prozent auf 307,31 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 2,09 Prozent auf 418,82 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Align Technology (-4,49 Prozent auf 273,65 USD), Electronic Arts (-3,84 Prozent auf 125,24 USD), Zscaler (-3,33 Prozent auf 171,00 USD), PayPal (-3,20 Prozent auf 63,81 USD) und Atlassian A (-3,04 Prozent auf 178,52 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 406 654 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,860 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

