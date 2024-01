Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Um 17:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,41 Prozent auf 15 563,19 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,153 Prozent tiefer bei 15 604,08 Punkten, nach 15 628,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 546,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 619,23 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 15 011,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 12 789,48 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 393,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 630,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Patterson-UTI Energy (+ 6,46 Prozent auf 11,54 USD), Atrion (+ 4,69 Prozent auf 335,00 USD), Trinity Biotech (+ 3,90 Prozent auf 0,44 USD), Trend Micro (+ 3,59 Prozent auf 8 386,00 JPY) und Encore Wire (+ 3,32 Prozent auf 228,48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Emmis Communications A (-18,86 Prozent auf 4,26 USD), ADTRAN (-8,47 Prozent auf 6,59 USD), JetBlue Airways (-6,45 Prozent auf 5,15 USD), Agenus (-6,06 Prozent auf 0,65 USD) und Cerus (-6,04 Prozent auf 1,95 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 526 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

