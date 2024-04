Schwache Performance in Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der CAC 40 sank am zweiten Tag der Woche.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,99 Prozent auf 7 984,93 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,521 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,105 Prozent auf 8 073,64 Punkte an der Kurstafel, nach 8 065,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 081,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 971,80 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 8 205,81 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 677,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 7 491,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 253,59 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 402 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 394,204 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at