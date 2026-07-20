Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt ab

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,08 Prozent schwächer bei 8 332,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 8 316,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 338,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 316,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 391,04 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 8 421,14 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 8 331,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 7 822,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 111 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 244,368 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at