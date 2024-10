Schwache Performance in Wien: Das macht der ATX Prime am Montagnachmittag

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,72 Prozent schwächer bei 1 793,00 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 806,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 806,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 806,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 792,34 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 799,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 1 855,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 1 584,59 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,61 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 3,11 Prozent auf 26,50 EUR), Palfinger (+ 2,38 Prozent auf 21,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 38,30 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,73 Prozent auf 5,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil DO (-8,19 Prozent auf 136,80 EUR), Marinomed Biotech (-6,33 Prozent auf 8,88 EUR), voestalpine (-5,14 Prozent auf 19,58 EUR), Flughafen Wien (-1,90 Prozent auf 51,60 EUR) und Polytec (-1,83 Prozent auf 2,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 432 878 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,89 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

