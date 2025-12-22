UBS Aktie

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

Rentables UBS-Investment? 22.12.2025 10:04:06

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,98 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,687 UBS-Aktien. Die gehaltenen UBS-Anteile wären am 19.12.2025 1 939,41 CHF wert, da der Schlussstand 36,81 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,94 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 114,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

