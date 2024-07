Schwache Performance in Zürich: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 1 948,99 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 951,20 Zählern und damit 0,112 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 953,39 Punkte).

Das Tageshoch des SLI betrug 1 951,20 Punkte, das Tagestief hingegen 1 948,99 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der SLI bei 1 987,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 897,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 708,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swiss Life (+ 0,88 Prozent auf 665,20 CHF), Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 108,15 CHF), Lonza (+ 0,36 Prozent auf 504,00 CHF), Schindler (+ 0,35 Prozent auf 228,40 CHF) und Straumann (+ 0,29 Prozent auf 120,35 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-1,82 Prozent auf 259,30 CHF), Swatch (I) (-1,47 Prozent auf 184,25 CHF), Richemont (-1,25 Prozent auf 138,05 CHF), UBS (-1,07 Prozent auf 26,93 CHF) und Julius Bär (-0,84 Prozent auf 51,66 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 107 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,773 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,13 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at