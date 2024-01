Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zum Start des Donnerstagshandels

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent leichter bei 11 166,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 11 158,60 Punkte an der Kurstafel, nach 11 196,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 176,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 152,96 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,508 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der SMI bei 11 153,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 400,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der SMI 11 404,77 Punkte auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,031 Prozent. Bei 11 309,94 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 4,97 Prozent auf 3 482,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,81 Prozent auf 288,00 CHF), Sika (+ 0,72 Prozent auf 237,00 CHF), Swiss Life (+ 0,23 Prozent auf 605,80 CHF) und Sonova (+ 0,18 Prozent auf 274,70 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-0,73 Prozent auf 94,62 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 92,92 CHF), Roche (-0,47 Prozent auf 244,00 CHF), Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 439,40 CHF) und Swiss Re (-0,38 Prozent auf 98,38 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 240 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 264,238 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

