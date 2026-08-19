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ATX-Performance im Blick 19.08.2026 12:27:01

Schwacher Handel: ATX leichter

Schwacher Handel: ATX leichter

Der ATX zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,14 Prozent auf 6 633,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 187,280 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 6 641,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 642,38 Punkten am Vortag.

Bei 6 647,09 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 615,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,49 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 6 364,91 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5 836,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 848,87 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,95 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 153,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 68,20 EUR), Verbund (+ 0,70 Prozent auf 57,35 EUR) und PORR (+ 0,40 Prozent auf 37,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,13 EUR), Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 70,40 EUR), Lenzing (-1,29 Prozent auf 22,95 EUR), Raiffeisen (-1,12 Prozent auf 61,65 EUR) und EVN (-0,88 Prozent auf 28,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217 644 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,508 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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